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Кременчук, Кременчук

Лялька, посуха і шанувальниця: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 10:42 Переглядів: 146

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Джейн Гарпер «Посуха»

Дія цього роману відбувається у маленькому австралійському містечку, яке має великі секрети.

Отримавши повідомлення про трагічну загибель свого друга дитинства, федеральний агент Аарон Фок уперше за останні двадцять років приїжджає до рідного міста, щоб віч-на-віч зустрітися з демонами минулого. Двадцять років тому він разом з батьками був змушений виїхати з дому, рятуючись від звинувачення у жорстокому вбивстві.

І ось тепер, на тлі найсильнішої за останнє століття посухи Фок разом з місцевим детективом намагається з’ясувати, що насправді сталося з його другом…

Стівен Кінг «Мізері»

У житті успішного письменника Пола Шелдона була лише одна жінка, яку він щиро ненавидів, — героїня його мелодраматично-пригодницьких романів Мізері Честейн. «Убивши» нарешті Мізері й добряче відсвяткувавши початок нового етапу творчості, письменник на глухій дорозі потрапляє в автокатастрофу. Опритомнівши в будинку колишньої медсестри Енні Вілкс, своєї «найпалкішої шанувальниці», схибленої маніячки-вбивці, Пол Шелдон зрозуміє, що таке справжня ненависть, біль і жах і яку ціну має сплатити автор за своє створіння.

  
 

Ольга Тарасова «Ляльки-мотанки»

Прочитавши цю книгу ви дізнаєтесь багато нового та цікавого про такий традиційний оберіг нашого народу, як лялька-мотанка.

Захистити будинок, зцілити, залучити багатство та успіх допоможуть ляльки-мотанки, дивовижні й загадкові. Наші предки вірили в їхню магічну силу, здатність охороняти від злих сил, лихого ока і хвороб. Виготовлення цього оберега – справжній ритуал. Мотанку не в’яжуть, не шиють, а тільки мотають. Використовувати при цьому голки, ножиці або будь-які колючо-різальні предмети суворо заборонено – щоб не різати своє щастя і долю.

Господарочка-благополучниця, Подорожниця, Благодать, ляльки на вдале заміжжя, вагітність, щастя, здоров’я. За допомогою майстер-класів, що представлені у цьому виданні, ви зможете самостійно виготовити будь-яку ляльку-мотанку, яка стане вам надійним оберегом із неосяжною енергетикою.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги бібліотека
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