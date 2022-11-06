Лялька, посуха і шанувальниця: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Джейн Гарпер «Посуха»

Дія цього роману відбувається у маленькому австралійському містечку, яке має великі секрети.

Отримавши повідомлення про трагічну загибель свого друга дитинства, федеральний агент Аарон Фок уперше за останні двадцять років приїжджає до рідного міста, щоб віч-на-віч зустрітися з демонами минулого. Двадцять років тому він разом з батьками був змушений виїхати з дому, рятуючись від звинувачення у жорстокому вбивстві.

І ось тепер, на тлі найсильнішої за останнє століття посухи Фок разом з місцевим детективом намагається з’ясувати, що насправді сталося з його другом…