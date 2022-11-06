Керівник Полтавської ОВА написав про графік ГПВ та нагадав про економію електроенергії

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На Полтавщині кілька днів діє графік погодинних відключень світла

Укренерго» продовжує впроваджувати обмеження споживання електроенергії, щоб зменшити навантаження на мережі. На Полтавщині кілька днів діє графік погодинних відключень світла (ГПВ). Він впроваджений і сьогодні.

Про це у своєму Телеграм-каналі написав начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

- Зверніть увагу! Графік, де вказані вулиці, доповнений номерами будинків, щоб споживачі краще розуміли, до якої черги належить саме їхнє помешкання. Переглянути доповнений графік можна за посиланням: https://bit.ly/3heXJCr Графік вимкнень черг залишається без змін: https://bit.ly/3WAR45R , - написав очільник Полтавщини.

Він нагадав, що 40% енергоінфраструктури України пошкоджено внаслідок масованих російських ударів. Енергетики цілодобово працюють, щоб запобігти тривалим відключенням.

- Не забуваймо про режим економії електроенергії вдома, балансуймо використання електроприладів. Після ввімкнення світла не вмикаймо все одночасно, аби «компенсувати втрачене». Тільки разом нам вдасться тримати енергетичний фронт. Все буде Україна, - закливав Дмитро Лунін.