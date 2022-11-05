В НЕК «Укренерго» пояснили, чи будуть після аварійних відключень світла ще й погодинні

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 108

Введення аварійних графіків в окремі години не скасовує дію графіків погодинних обмежень в інші години доби

У семи областях та столиці сьогодні застосовували аварійні відключення світла. Проте вони не скасовують погодинні обмеження за встановленими графіками.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Енергетики пояснили, що аварійні обмеження були необхідні, оскільки збільшилося навантаження на енергосистему. У ранкові години споживання електроенергії було на 6,2% більше, ніж у минулу суботу, 29-го жовтня, та на 4,4% більше, ніж учора.

У зв'язку з цим операторам довелося запровадити екстрені відключення, щоб стабілізувати енергосистему України. Проте це не означає, що віялових відключень не буде.

- Шановні споживачі, звертаємо вашу увагу, що введення аварійних графіків в окремі години не скасовує дію графіків погодинних обмежень в інші години доби, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях зранку запровадили погодинні відключення світла.

Проте пізніше в «Укренерго» заявили, що у вказаних регіонах будуть ще й аварійно вимикати світло оскільки жителі збільшили споживання електроенергії. Українців попередили, що графіки погодинних відключень не працюють.