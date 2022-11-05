На автодорозі Полтава-Олександрія водій KIA наїхав на електроопору, яка впала на дорогу

Сьогодні, 17:17 Переглядів: 285

Сьогодні, 5-го листопада близько 8.00 патрульні поліції отримали повідомлення про ДТП на автодорозі М-22 Полтава-Олександрія в районі села Кияшки.

Правоохоронці оперативно прибули на місце пригоди. Попередньо інспектори встановили, що водій автомобіля KIA не впорався з керуванням та наїхав на електроопору, яка впала на дорогу.

Про це повідомляє Патрульна поліція Кременчука на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

- По даному факту було сповіщено відповідні служби, а також складено адміністративний протокол за статтею 124 (Порушення ПДР що призвело до ДТП) КУпАП. Патрульна поліція вкотре наголошує на суворому дотриманні ПДР! Виконання вимог Правил дорожнього руху — запорука безпеки на дорозі, - йдеться у повідомленні.