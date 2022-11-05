На автодорозі Полтава-Олександрія водій KIA наїхав на електроопору, яка впала на дорогу

Сьогодні, 5-го листопада близько 8.00 патрульні поліції отримали повідомлення про ДТП на автодорозі М-22 Полтава-Олександрія в районі села Кияшки.
Правоохоронці оперативно прибули на місце пригоди. Попередньо інспектори встановили, що водій автомобіля KIA не впорався з керуванням та наїхав на електроопору, яка впала на дорогу.
Про це повідомляє Патрульна поліція Кременчука на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер