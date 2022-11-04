Кременчуцька РВА про оперативну ситуацію у районі: п’яні водії та знешкодження трьох снарядів

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 237

Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла напружено через повітряні тривоги та аварійні відключення електропостачання. Але «прильотів», інших надзвичайних подій та резонансних злочинів у районі не зафіксовано.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Проте, піротехнікам ДСНС вчора довелося тричі виїжджати для вилучення та знешкодження 3-х снарядів поблизу трьох сіл Кременчуцького району.

Біля села Келеберда знайшли 152-мм артилерійський снаряд часів минулої війни. Поблизу села Запсілля знайшли 51-мм снаряд.

Піротехнічна група Головного управління ДСНС України у Полтавській області їх вилучила для подальшого знешкодження. А 45-мм снаряд, знайдений поблизу села Бабичівка піротехніки знищили на місці.

Протягом минулого дня громадяни тричі викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. За керування автомобілями напідпитку до адмінвідповідальності за статтею 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) було притягнуто 5 водіїв.

Зауважимо, що за скоєння цього правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафу у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 грн) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік. А за повторне протягом року вчинення такого порушення передбачений удвічі більший штраф (34 000 грн) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адміністративний арешт на строк 10 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.