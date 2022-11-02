У Миргороді водій легкового автомобіля збив велосипедистку

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2 листопада, близько 11.30, у Миргороді сталася ДТП за участю водія легкового автомобіля й велосипедистки. Поліція встановлює обставини ДТП.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Renault Scénic, під керуванням 45-річного водія, зіткнувся з місцевою 57-річною велосипедисткою.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди жінка, яка керувала велосипедом, отримала тілесні ушкодження та каретою екстреної медицини її доставили до Миргородської лікарні.

За фактом ДТП слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідчо-оперативна група Миргородського райвідділу поліції.