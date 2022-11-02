На вулиці Шишкіна п'яний водій в'їхав у бетонні блоки

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За минулу добу патрульні поліцейські виявили 5 водіїв з ознаками сп'яніння

Учора, 2 листопада, близько 20.00 нетверезий водій не впорався з керуванням та вчинив ДТП на вулиці Шишкіна. Про це повідомила патрульна поліція Кременчука.

На місці автопригоди патрульні з’ясували, що 77-річний водій авто Opel Asta в'їхав у перешкоду – бетонні блоки.

Оформлюючи матеріали ДТП, охоронці порядку помітили у керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Проходити огляд у встановленому законом порядку чоловік категорично відмовився.

На водія інспектори склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) КУпАП.

Загалом за минулу добу патрульні поліцейські виявили 5 водіїв з ознаками сп'яніння.