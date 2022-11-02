На Полтавщині жінку підозрюють у 10 крадіжках з крамниці на 15 тисяч гривень та грабіж

Мешканку селища Велика Багачка Миргородського району обґрунтовано підозрюють у вчиненні понад 10 крадіжок, одна з яких відбулася на очах адміністраторки закладу торгівлі.
Про це інформує Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Миргородський райвідділ поліції.
Як повідомив старший слідчий слідчого відділення Миргородського райвідділу поліції Юрій Ігнатченко, досудовим розслідуванням встановлено, що 42-річна місцева мешканка навідувалася до одного і того ж магазину майже кожного дня і щоразу непомітно для персоналу виносила звідти засоби гігієни, побутову хімію та інший крам. Загальна вартість товару, який вона встигла привласнити, попередньо оцінили у понад 15 тисяч гривень.
Орган досудового розслідування, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, планує спрямувати до суду обвинувальний акт відносно фігурантки за двома статтями Кримінального кодексу України: крадіжка, вчинена повторно (ч. 4 ст. 185) та грабіж (ч. 4 ст. 186), вчинені в умовах воєнного стану.
За такі майнові злочини Кримінальний закон України передбачає до 10 років позбавлення волі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер