На Полтавщині жінку підозрюють у 10 крадіжках з крамниці на 15 тисяч гривень та грабіж

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Слідчі поліції вручили жінці підозру – їй загрожує до 10 років позбавлення волі

Мешканку селища Велика Багачка Миргородського району обґрунтовано підозрюють у вчиненні понад 10 крадіжок, одна з яких відбулася на очах адміністраторки закладу торгівлі.

Про це інформує Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Миргородський райвідділ поліції.

Як повідомив старший слідчий слідчого відділення Миргородського райвідділу поліції Юрій Ігнатченко, досудовим розслідуванням встановлено, що 42-річна місцева мешканка навідувалася до одного і того ж магазину майже кожного дня і щоразу непомітно для персоналу виносила звідти засоби гігієни, побутову хімію та інший крам. Загальна вартість товару, який вона встигла привласнити, попередньо оцінили у понад 15 тисяч гривень.

— Завдяки камерам відеоспостереження, встановленим в торговельній залі магазину, ми задокументували більше ніж 10 епізодів злочинної діяльності фігурантки. Жінці вже повідомлено про підозру у вчиненні майнових злочинів в умовах війни, — зазначив старший слідчий.

Орган досудового розслідування, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, планує спрямувати до суду обвинувальний акт відносно фігурантки за двома статтями Кримінального кодексу України: крадіжка, вчинена повторно (ч. 4 ст. 185) та грабіж (ч. 4 ст. 186), вчинені в умовах воєнного стану.

За такі майнові злочини Кримінальний закон України передбачає до 10 років позбавлення волі.