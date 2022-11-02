У Горішніх Плавнях опалення вже включили, у Кременчуці поки лише обіцяють

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 750

У Горішніх Плавнях з вчорашнього дня розпочався опалювальний сезон. Наразі там проводиться налагодження роботи теплових мереж. Люди вже живуть з опаленням.

Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— У більшій частині Кременчука опалення ще немає і коли воно буде поки невідомо. Це питання знаходиться в повноваженні органу місцевого самоврядування. Тобто, це пряма робота й обов’язок мерії. До того, включення централізованого опалення допомогло б розвантажити енергосистему та зменшити кількість і строки відключень електропостачання, — зазначив Олег Лєднік.