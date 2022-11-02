Кременчуцькі фігуристи вперше після тривалої перерви повернулися до змагань
Сьогодні, 11:01
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Вітаємо наших спортсменів
29 жовтня в Олександрії відбулися Всеукраїнські відкриті змагання з фігурного катання «Snow Queen Cup 2022». СКФК «Айсберг» представили 5 спортсменок:
- Софія Сумцова — категорія «Інтермедіат» 2012-2013 рр.
- Панагушина Марія — категорія «Бронза» 2010 р.
- Брагіна Аріна — категорія «Інтермедіат» 2008 р.
- Клеменко Єлизавета — категорія «Артистик» 2007 р.
- Єременко Єва — категорія «Еліт-майстер» 2010-2011 рр.
— Усі великі молодці, традиційно гідно представили Кременчук і заслужено нагороджені медалями! Час вносить свої корективи у всі сфери, це торкнулося і спорту. Наші дівчата та тренери за короткий термін підготували нові програми. Виступивши у нових для себе категоріях, всі показали добрі результати. Вітаємо всіх з відкриттям сезону та готуємось до нових стартів, — йдеться у повідомленні спортивного клубу фігурного катання «Айсберг».
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