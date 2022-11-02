Кременчуцькі фігуристи вперше після тривалої перерви повернулися до змагань

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 137

29 жовтня в Олександрії відбулися Всеукраїнські відкриті змагання з фігурного катання «Snow Queen Cup 2022». СКФК «Айсберг» представили 5 спортсменок:

Софія Сумцова — категорія «Інтермедіат» 2012-2013 рр.

Панагушина Марія — категорія «Бронза» 2010 р.

Брагіна Аріна — категорія «Інтермедіат» 2008 р.

Клеменко Єлизавета — категорія «Артистик» 2007 р.

категорія «Артистик» 2007 р. Єременко Єва — категорія «Еліт-майстер» 2010-2011 рр.