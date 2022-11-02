Колишній гравець «Кременя» став чемпіоном Ірландії з футболу

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 257

Ексгравець футбольного клубу «Кремінь» Віктор Серденюк став чемпіоном Ірландії з футболу у складі «Шемрок Роверс».

Клуб «Шемрок Роверс» із Дубліна достроково став чемпіоном Ірландії. Титул біло-зелені здобули після перемоги над «Деррі Сіті» (1:0) у поєдинку 35-го туру сезону-2022. У таблиці ірландського Прем’єр-дивізіону «Шемрок Роверс» посідає 1 місце, маючи 76 очок. Другим іде «Деррі Сіті», у якого 66 пунктів.

У складі «Роверс» чемпіоном Ірландії став 26-річний український півзахисник Віктор Серденюк. Колишній футболіст одеських клубів «Чорноморець» та «Реал Фарма», а також «Кременя» з Кременчука та «Балкан», перебрався до клубу з Дубліна у вересні цього року. У сезоні-2022 він відіграв за «Шемрок Роверс» у всіх турнірах у трьох матчах без результативних дій.

Чотирма днями раніше Віктор дебютував у єврокубках, вийшовши на заміну в матчі Ліги конференцій проти бельгійського «Генту».

Чемпіонство гарантувало «Шемрок Роверс» участь у кваліфікації Ліги чемпіонів майбутнього сезону-2023/2024.