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Кременчук, Путін проти українського народу

Іран може передати росії тисячу ракет та дронів – де і як їх можуть використати проти України

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 442 Коментарів: 1

 

Минулого тижня ЗСУ збили понад 300 іранських безпілотників

Іран готується відправити росії близько тисячі додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малого радіуса дії «земля-земля» та ударних безпілотників.
Як зазначає CNN, за поставками уважно стежать розвідки західних країн, оскільки це буде перший випадок, коли Іран надсилатиме до росії передові високоточні керовані ракети.

За словами офіційних осіб західної країни, імена яких в статті не називаються, остання партія зброї з Ірану до росії включала близько 450 безпілотників, більшість з яких росіяни вже використали. Минулого тижня повідомлялося, що ЗСУ збили понад 300 іранських безпілотників.

Хоча точні терміни, коли іранська зброя прибуде до росії, невідомі, офіційні особи вважають, що зброю точно доставлять до кінця поточного року.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат під час брифінгу прокоментував де рф планує розмістити іранські балістичні ракети та як їх може використати проти України.

— Ми будемо вживати всіх засобів захисту від цих ракет. Імовірно вони будуть доставлені на північ від України, звідки вони можуть запускатись так, щоб загрожувати всій Україні. 300 км одна ракета, інша ракета — 700 км по дальності. Це балістичні ракети. Проти цих ракет ми не маємо ефективного захисту. Збивати їх теоретично можна, але фактично це дуже важко зробити тими засобами, які ми маємо на озброєнні. У нас є засоби протиповітряної оборони, а не протиракетної оборони, — заявив Юрій Ігнат. 

За його словами, росіяни планують придбати в Ірану балістичні ракети типу Іскандер-М. Ігнат також пояснив, що у росіян закінчуються ракети цього типу і вони уже почали використовувати свій недоторканний запас.

Нагадаємо, про можливість використання проти України іранських балістичних ракет Fateh-110 і Zolfaghar, які мають досить високу точність і велику швидкість, в інтерв’ю американському виданню заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що на початок листопада планується відправка з Ірану до рф партії у понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2. Відомо, що поставку безпілотників здійснюватимуть Каспійським морем. Дрони надходитимуть у розібраному стані. Надалі на території рф їх зберуть, перефарбують та нанесуть російське маркування, зокрема «Герань-2».

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: ППО ракети дрони війна
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Коментарі: 1

1 495
hunter:
Сьогодні, 17:47

А какого х мы им продаем пшеницу,пусть камни грызут.


0 0

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