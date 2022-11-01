У Кременчуці 20-річний хлопець вкрав у жінки мобільний телефон

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 443

Затримали крадія за підозрою в порушенні правил комендантської години

У Кременчуці 20-річний хлопець обікрав жінку. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.

Нещодавно патрульні зупинили місцевого мешканця на вулиці Івана Мазепи за підозрою в порушенні правил комендантської години. Під час поверхневої перевірки у нього інспектори знайшли мобільний телефон, походження якого 20-річний кременчужанин пояснити не зміг.

Перевіривши інформацію по телефону, патрульні встановили його власницю. Жінка, прибувши на місце події, впізнала своє майно та повідомила, що гаджет був викрадений.

Для встановлення всіх обставин події патрульні викликали на місце слідчих.

Поліція інформує: якщо ви стали жертвою злочину, терміново викликайте поліцію. І пам’ятайте, чим швидше ви це зробите, тим більша ймовірність затримати зловмисників.