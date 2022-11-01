У Кременчуці продадуть приміщення на Університетській

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Кременчуцька міська рада включила нежитлове приміщення площею 133,7 кв.м на вул. Університетській, 1 (попередня назва – вул. Першотравнева) до переліку об’єктів, які підлягають приватизації у 2022 році. Відповідне рішення прийнято на закритій сесії ради 28 жовтня. Документ є в розпорядженні редакції.

Згідно з прийнятим рішенням міськрада погодила невіддільні поліпшення у цьому приміщенні, що провів орендар — міський підприємець Леонід Скрипник власним коштом. Відповідно, це приміщення може викупити орендар. Ціна об'єкта в рішенні не вказана.

Нагадаємо, це приміщення знаходиться поруч із Придніпровським парком, навпроти річкового вокзалу. Раніше там було Бюро подорожей та екскурсій.

За даними аналітичної системи YouControl, ФОП Леонід Володимирович Скрипник зареєстрований у Кременчуці 10 років тому. Основний вид діяльності — надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.





