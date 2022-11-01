Про оперативну ситуацію в Кременчуцькому районі: пожежа в будинку, дебошири та п’яні водії

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 178

Минула доба у Кременчуцькому районі пройшли без надзвичайних подій та резонансних злочинів. Ракетні удари та удари дронів-камікадзе наносились по сусіднім з Кременчуччиною районам.

Про це повідомляє Кременчуцька районна військова адміністрація.

Протягом минулого дня громадяни 5 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо одного з дебоширів правоохоронці склали адмінпротокол про скоєння домашнього насильства.

За керування автомобілями напідпитку до адмінвідповідальності за ст.130 КУпАП було притягнуто 5 водіїв.

Вчора, рятувальники ДСНС погасили пожежу у житловому будинку, який тривалий час не експлуатується в селі Іванівка. А у Кременчуці рятувальники надали допомогу у відкриванні дверей квартири в будинку №53 на вулиці Вадима Пугачова – жінка тривалий час не відчиняла двері й до Служби порятунку міста Кременчука звернулись сусіди літньої жінки. На місце прибули рятувальники 16 ДПРЧ та провели відкривання вхідних дверей. 83-річну жінку рятувальники знесли до карети швидкої допомоги для подальшої госпіталізації.