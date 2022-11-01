На Полтавщині побили 15-річну: поліція встановлює обставини

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Між неповнолітніми виник конфлікт, в ході якого дівчина отримала тілесні ушкодження

30 жовтня близько 18.00 у Хоролі неповнолітня отримала тілесні ушкодження. Поліція негайно розпочала розслідування.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Отримавши повідомлення, на місце події негайно прибула група реагування патрульної поліції Хорольщини.

— Поліцейські встановили, що в місті Хорол, неподалік центрального стадіону, між неповнолітніми особами виник конфлікт, в ході якого 15-річній дівчині спричинені тілесні ушкодження. Потерпілу госпіталізували до Хорольської лікарні. З особами, які причетні до вчинення кримінального проступку, працюють дізнавачі поліції, — розповів начальник відділення поліції №2 (Хорол) Євгеній Карпець.

За даним фактом поліцією Хорольщини, за процесуального керівництва Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та мотиви кримінального проступку з’ясовує підрозділ дізнання.