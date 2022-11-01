На Полтавщині побили 15-річну: поліція встановлює обставини

30 жовтня близько 18.00 у Хоролі неповнолітня отримала тілесні ушкодження. Поліція негайно розпочала розслідування.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
Отримавши повідомлення, на місце події негайно прибула група реагування патрульної поліції Хорольщини.
За даним фактом поліцією Хорольщини, за процесуального керівництва Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та мотиви кримінального проступку з’ясовує підрозділ дізнання.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер