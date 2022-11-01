У Кременчуцьке водосховище вселили більше 2,5 тонн товстолоба

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 213

Кременчуцьке водосховище поповнилось 2,6 тоннами зарибка, про що сповістив Полтавський рибоохоронний патруль.

Так, 31 жовтня у Кременчуцьке водосховище в районі Кліщинської насосної станції вселили 14 722 екземпляри білого та строкатого товстолоба загальною вагою 2 650 кг, середньою наважкою 180 грамів/екз.



Зарибок придбали коштомкористувачів водних біоресурсів Кременчуцького водосховища у ДП «Іркліївський розплідник рослиноїдних риб».



Попри ракетну небезпеку, зариблення відбулось. Зарибок пристосовується до життя у водоймі. Як це було, дивіться у відео.