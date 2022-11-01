Вибите скло та затягнуті плівкою вікна: як Світловодськ переніс ракетний обстріл

У Світловодській громаді Кіровоградської області внаслідок ракетного обстрілу пошкоджені 30 будинків. Про це Суспільному розповів міський голова Андрій Маліцький.
За його словами, нині міська комісія управління житлово-комунального господарства обраховує збитки.
Крім багатоповерхівок, вікна вибило і в адмінбудівлі, де розташовується частина управлінь міськради. Заступниця начальника управління освіти Лариса Сачевська говорить, під час повітряної тривоги була в укритті. Після відбою прийшла на роботу.
За словами Андрія Маліцького, точну кількість пошкоджених будинків знатимуть 1 листопада.
Нагадаємо, що 31 жовтня дві російські ракети поцілили в об'єкти інфраструктури Світловодської громади на Кіровоградщині. Один з них енергетичний. Від ударної хвилі пошкоджені житлові будинки, розповів Суспільному голова громади Андрій Маліцький. Травмованих та загиблих внаслідок ракетного влучання немає. Повітряна тривога в області розпочалась о 07.01.
Кіровоградська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер