Вибите скло та затягнуті плівкою вікна: як Світловодськ переніс ракетний обстріл

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 910

У Світловодській громаді Кіровоградської області внаслідок ракетного обстрілу пошкоджені 30 будинків. Про це Суспільному розповів міський голова Андрій Маліцький.

За його словами, нині міська комісія управління житлово-комунального господарства обраховує збитки.

- В основному внаслідок вибухової хвилі пошкодило вікна. Наразі комісія нарахувала 30 будинків. Загальну кількість будемо знати пізніше, тому що ця інформація надходить від голів ОСББ. Після цього плануємо відшкодовувати завдані збитки. Думаю, що це будуть гроші міського бюджету, але точну суму назвати поки не можу.

Крім багатоповерхівок, вікна вибило і в адмінбудівлі, де розташовується частина управлінь міськради. Заступниця начальника управління освіти Лариса Сачевська говорить, під час повітряної тривоги була в укритті. Після відбою прийшла на роботу.

- Прийшли ми на роботу десь о 10.30. Коли йшли по доріжці, бачили, що деякі вікна вибиті. Звичайно, у цей час були сильні пориви вітру, але здогадались, що це наслідки від вибухової хвилі.

За словами Андрія Маліцького, точну кількість пошкоджених будинків знатимуть 1 листопада.

Нагадаємо, що 31 жовтня дві російські ракети поцілили в об'єкти інфраструктури Світловодської громади на Кіровоградщині. Один з них енергетичний. Від ударної хвилі пошкоджені житлові будинки, розповів Суспільному голова громади Андрій Маліцький. Травмованих та загиблих внаслідок ракетного влучання немає. Повітряна тривога в області розпочалась о 07.01.

Кіровоградська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.