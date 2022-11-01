На Молодіжному 28-річна кременчужанка випала з 4 поверху

1 листопада близько 8.00 місцева жінка випала з вікна 4 поверху багатоповерхівки на Молодіжному. Про це повідомляє Кременчуцьке районне управління поліції.
На місце події одразу виїхали дві «швидкі» та слідчо-оперативна група поліції. Але 28-річна кременчужанка від отриманих травм померла.
Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та встановлюють обставини трагедії.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер