На Молодіжному 28-річна кременчужанка випала з 4 поверху

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Від отриманих травм вона померла

1 листопада близько 8.00 місцева жінка випала з вікна 4 поверху багатоповерхівки на Молодіжному. Про це повідомляє Кременчуцьке районне управління поліції.

На місце події одразу виїхали дві «швидкі» та слідчо-оперативна група поліції. Але 28-річна кременчужанка від отриманих травм померла.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та встановлюють обставини трагедії.