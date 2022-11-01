На скільки зростуть середні зарплати українців у 2023 році – прогноз уряду

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У проєкті держбюджету на 2023 рік закладене очікування зростання номінальної та реальної зарплати українців

Кабінет міністрів покращив прогноз зростання реальних зарплат українців. У проєкті державного бюджету на 2023 рік до другого читання закладене очікування зростання на 1,4%.

Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту держбюджету (№8000).

Уряд очікує, що середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, брутто, у 2022 році становитиме 14 025 грн та майже не зміниться у порівнянні з 2021 роком (14 014 грн).

Водночас через високу інфляцію (20,5%) в середньому за 2022 рік скоригована на індекс споживчих цін зарплата впаде на 16,9%.

Згідно з документом, у 2023 році середня зарплата зросте до 18 261 грн. Однак через інфляцію у 28,4% реальна зарплата зросте лише на 1,4%.