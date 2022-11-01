57 нових випадків COVID-19 зареєстрували у Кременчуці

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 169

У Кременчуці зареєстровано 57 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли 30 жінок віком від 24 до 59 років, 23 чоловіка віком від 42 до 71 року, три дитини віком від 1 до 9 років та одна дитина першого року життя.

51 з цих хворих перебуває під наглядом сімейних лікарів, шість проходять лікування в стаціонарі.

В інфекційних шпиталях від COVID-19 лікуються тридцять два пацієнти.

Одужало 62 пацієнти.

У місті випадків смерті не зареєстровано.

Всього зареєстровано 26 467. Одужало 25 376. Померло 727.