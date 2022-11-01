57 нових випадків COVID-19 зареєстрували у Кременчуці

У Кременчуці зареєстровано 57 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли 30 жінок віком від 24 до 59 років, 23 чоловіка віком від 42 до 71 року, три дитини віком від 1 до 9 років та одна дитина першого року життя.
51 з цих хворих перебуває під наглядом сімейних лікарів, шість проходять лікування в стаціонарі.
В інфекційних шпиталях від COVID-19 лікуються тридцять два пацієнти.
Одужало 62 пацієнти.
У місті випадків смерті не зареєстровано.
Всього зареєстровано 26 467. Одужало 25 376. Померло 727.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер