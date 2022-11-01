На Полтавщині застосовують аварійні відключення: центр, нагірна, Молодіжний та Раківка без світла

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У центрі Кременчука не працюють світлофори

1 листопада на Полтавщині застосовані аварійні відключення споживачів електроенергії. Наразі вони охоплюють усі 10 черг.

Погодинні відключення сьогодні не застосовували. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За повідомленням АТ «Полтаваобленерго», з 8.20 через дефіцит потужностей в загальнодержавній мережі енергосистеми частково відсутнє електропостачання у центральній та нагірній частині Кременчука, а також на Молодіжному.

З 8.50 через дефіцит потужностей в загальнодержавній мережі енергосистеми частково відсутнє електропостачання в районі Лашків, Великої Кохнівки, Ревівки, Раківки, Крюкова.

За повідомленням КП «Міськсвітло», з 8.25 не працюють світлофори на перехрестях центральної частини міста через аварійне відключення електропостачання у зв'язку з дефіцитом потужностей в загальнодержавній мережі енергосистеми.