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Стабілізаційні графіки погодинних відключень скасовані, - Укренерго

Сьогодні, 12:53 Переглядів: 1 399

 Нові пошкодження ускладнили ситуацію в енергосистемі - заощадження електроенергії допоможе витримати баланс 

Стабілізаційні графіки погодинних відключень, які були введені з 6-ї години ранку в усіх регіонах, наразі відмінені, повідомляє Укренерго. 

Для ліквідації аварій, спричинених наслідками ракетних обстрілів, в окремих регіонах операторами розподільчих мереж (обленерго) введені  локальні обмеження споживачів в межах областей. Надалі величина необхідного обмеження споживачів буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі.

Зазначається, через сьогоднішній масований ракетний удар  по об’єктах енергетичної інфраструктури з'явилися нові пошкодження, що ускладнили ситуацію в енергосистемі України.  

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«Друзі, ми знову просимо вас про допомогу. Наші ремонтні бригади вже почали ліквідацію пошкоджень там, де це дозволили військові. Допомогти їм може кожен, в кого зараз є світло. Заощадливе споживання електроенергії допоможе втримати баланс в енергосистемі і не допустити аварійних пошкоджень електромереж через перенавантаження», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив про введення аварійних відключення споживачів електроенергії.  «Це не погодинні планові відключення», - наголосив він.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: електроенергія графік відключень Укренерго
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