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Хокеїсти «Кременчука» вдома обіграли киян та вирвалися у лідери чемпіонату

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 184

Кременчуцька команда стає одноосібним лідером чемпіонату 

Хокеїсти «Кременчука» цими вихідними в рідних стінах прийняли київські команди. Завдяки двом перемогам поспіль «Кременчук» вирвався в одноосібні лідери чемпіонату. 

Варто зауважити, що «Кременчук» зіграв останні домашні матчі у старій формі, й після виїзду до Калуша - вирушить на Континентальний кубок. 

29 жовтня «Кременчук» Олександра Савицького з тенісним рахунком переграв останню команду чемпіонату «Київ» (6:0) із гольовим дублем Віталія Ляльки та шат-аутом Данила Макаренка.

«Кременчук» – «Київ» – 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Шайби: 1:0 – Варава (Матусевич, Андрющенко), 8:47. 2:0 – Лялька (Матусевич, Ісаєнко), 24:36. 3:0 – Кривошапкін (Сенік, Матусевич, – більш.), 28:16. 4:0 – Лялька (Матусевич, Кривошапкін), 44:38. 5:0 – Брага (Сенік), 47:17. 6:0 – Тимченко (Андрющенко, Геворкян), 57:30

Кременчук»: Макаренко; Матусевич – Ісаєнко, Абдуллаєв – Кругляков, Максименко – Ігнатенко; Лялька – Кривошапкін – Сенік, Брага – Варава – Тимченко, Геворкян – Федоров – Андрющенко, Сібілевич – Кривенко – Т.Савицький, Гніденко. Тренер – Олександр Савицький.

«Київ»: Вязовов; Дворецький – Попович, Хонін – Горбунов, Стоцкій – Неверов; Шилкін – Бондаренко – Черемнов, Макоревич – Швачка – Люлюк, Зик – Яценко – Древаль, Плесовскіх. Тренер – Дмитро Підгурський

Арбітри – О.Рябіков, В.Торяник, лайнсмени – Д.Кузьменко, Т.Черемашенцев.

Інспектор – С.Дронговський (Київ).

Штраф: 8 – 8.

Кидки: 28 (11+8+9) – 14 (6+4+4).

Дивлячись на результат, може скластися враження, що «Кременчук» не зазнав труднощів у дуелі проти аутсайдера, але перша третина матчу не вийшла легкою для господарів. Підопічні Олександра Савицького закинули лише одного разу і цей факт змусив тренера перейти на гру у три п’ятірки

Цей хід підкоригував дії «кременчужан», підняв швидкості та приніс бажаний ефект. Незабаром Віталій Лялька закинув свої 8 та 9 шайби у сезоні, зміцнив лідерство у гонці бомбардирів та допоміг команді спокійно завершити зустріч, підштовхнувши коуча повернутися у третьому періоді на гру у чотири трійки нападу.

Також відмінний матч вдався захиснику Денису Матусевичу, який записав в актив чотири результативні передачі й воротареві Данилу Макаренко, який ліквідував у третьому періоді загрозу в забійному епізоді з Олексієм Черемновим і вистояв у третьому періоді, коли довелося пів хвилини грати втрьох проти п’ятірки. Для Макаренка – це другий шат-аут у сезоні!

 

Наступного дня, 30 жовтня, «Кременчук» впевнено переміг «Сокіл» на власному льоду і вийшов в одноосібні лідери України.

«Кременчук» – «Сокіл» (Київ) – 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – Кривошапкін (Лялька, Сенік), 02:40. 2:0 – Сенік (Кривошапкін, Ігнатенко), 05:34. 3:0 – Лялька, 11:33. 4:0 – Тимченко (Т. Савицький, Сібілевич), 32:07. 4:1 – Благий (Горлушко, Бабинець), 35:05. 4:2 – Німенко (Костромітін), 40:56. 5:2 – Лялька (Кривошапкін, Сенік, – подв. більш.), 55:36

«Кременчук»: Кучер; Матусевич – Ісаєнко, Лялька – Кривошапкін – Сеник; Ігнатенко – Кругляков, Тимченко – Андрющенко – Геворкян; Максименко – Варава, Т. Савицький – Кривенко – Сібілевич; Абдуллаєв, Брага – Гніденко – Федоров. Тренер – Олександр Савицький; аистент – Дмитро Сумець

«Сокіл»: Кубрицький (Сердюк, 20:00); Горлушко – Сисак, Бабинець – В. Мазур – Чердак; Євсейчик – Вол. Алексюк, Г. Сімчук – Німенко – Благий; Гайдук – Воронін, Янішевський – Вал. Алексюк – Жеребко; Полоницький, Говорушко, Костромітін. Тренер – Костянтин Сімчук; асистент – Артем Бондарєв

Кидки: 32 (10 + 13 + 9) – 20 (8 + 7 + 5)
Штраф: 24 (10 + 6 + 8) – 18 (4 + 8 + 6)

Долю зустрічі визначила серія грубих помилок в обороні «Сокола» у стартовому відрізку гри. Відкрили рахунок господарі швидко, хоча мали нагоду зробити це ще раніше. Першу шайбу «Кременчук» провів після того, як Ілля Сенік за ворітьми на грані фолу (а, можливо, й поза ним) здійснив силовий прийом проти Вадима Мазура. Віталій Лялька підібрав шайбу і віддав передачу на Гліба Кривошапкіна. Той зі вбивчої позиції пробив під поперечину без шансів для Дмитра Кубрицького.

А ось у ситуації, коли «Кременчук» подвоїв перевагу, воротар не врятував «Сокіл». Але першу обіграти себе і вийти Кривошапкіну на ворота дав Іван Сисак. Після кидка Гліба Кубрицький наче й зафіксував шайбу, але випустив її, дозволивши Сеніку зіграти на добиванні.

До перерви Лялька закинув у ворота гостей втретє. Для «Сокола» то був болісний удар, на який тренерський штаб гостей відреагував заміною голкіперів. Савва Сердюк провів дві третини матчу надійно. Але здобуту в першій 20-хвилинці перевагу «Кременчук» майстерно втримав. «Сокіл» натомість має втішати той факт, що після 0:3 з «Кременчуком» у київському матчі цього разу вдалося забити у ворота головних конкурентів.

Наступний матч «Кременчук» 2-3 листопада гратиме в Калуші проти «Дніпра» і «Легіона».

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Ірина Василенко
Теги: хокей ХК Кременчук
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