Кременчуцька РВА: «прильотів» по району не було, можливі екстрені відключення електроенергії

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 488

Жителі Кременчуцького району мають бути готовими до позапланових відключень електропостачання

Минулих вихідних та сьогодні по Кременчуцькому району «прильотів» не було. Вранці російські ракети влучили в енергетичний об’єкт у Світловодську. Наразі ведеться ліквідація наслідків ракетного удару ворога. Постраждалих немає.

Про це на брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, внаслідок пошкодження ракетними ударами декількох енергетичних об’єктів в Україні, можливі екстрені, позапланові відключення електропостачання.

— Хочу попередити усіх. Вчора Полтавська ОВА оприлюднила графік аварійних відключень електропостачання, у якому визначені три черги. Але треба враховувати те, що ворог завдав ударів по об'єктах енергосистеми країни… Можливі екстрені аварійні відключення електропостачання поза цим графіком. Треба бути до цього готовим, — зазначив Олег Лєднік.