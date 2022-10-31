Кременчуцька РВА: «прильотів» по району не було, можливі екстрені відключення електроенергії

Минулих вихідних та сьогодні по Кременчуцькому району «прильотів» не було. Вранці російські ракети влучили в енергетичний об’єкт у Світловодську. Наразі ведеться ліквідація наслідків ракетного удару ворога. Постраждалих немає.
Про це на брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, внаслідок пошкодження ракетними ударами декількох енергетичних об’єктів в Україні, можливі екстрені, позапланові відключення електропостачання.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер