Загинули двоє Героїв-захисників зі Світловодщини Дмитро Горбуліч та Денис Шаблій

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28 жовтня в бою за Україну загинули двоє героїв — захисників зі Світловодщини: Дмитро Горбуліч зі Світловодська та Денис Шаблій з Власівки.

35-річний молодший сержант Денис Шаблій служив командиром стрілецького відділення, стрілецького взводу 3 стрілецької роти в/ч А 7361.

Солдат Дмитро Горбуліч, 1995 р.н. служив також у в/ч А 7361 на посаді кулеметника стрілецького відділення, стрілецького взводу 3 стрілецької роти. Був призваний на військову службу під час мобілізації. Обоє Героїв загинули в населеному пункті Давидів Брід Херсонської області.

Висловлюємо глибокі співчуття та розділяємо біль втрати разом із родинами загиблих захисників.