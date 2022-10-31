Загинули двоє Героїв-захисників зі Світловодщини Дмитро Горбуліч та Денис Шаблій

28 жовтня в бою за Україну загинули двоє героїв — захисників зі Світловодщини: Дмитро Горбуліч зі Світловодська та Денис Шаблій з Власівки.
35-річний молодший сержант Денис Шаблій служив командиром стрілецького відділення, стрілецького взводу 3 стрілецької роти в/ч А 7361.
Солдат Дмитро Горбуліч, 1995 р.н. служив також у в/ч А 7361 на посаді кулеметника стрілецького відділення, стрілецького взводу 3 стрілецької роти. Був призваний на військову службу під час мобілізації. Обоє Героїв загинули в населеному пункті Давидів Брід Херсонської області.
Висловлюємо глибокі співчуття та розділяємо біль втрати разом із родинами загиблих захисників.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер