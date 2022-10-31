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Топ новина, Кременчук

Російські ракети влучили в енергетичний об'єкт у Світловодську (додано, фото)

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 3 790

Тривають відновлювальні роботи, введено 

Під час ранкової масованої атаки ракети російської армії поцілили в один з енергетичних об’єктів в районі Світловодська. Як повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович, жертв та постраждалих внаслідок удару немає.

Гучні звуки вибухів, які було чутно близько 8 години ранку у Кременчуці, — саме ці вибухи. Також з різних районів міста можна було побачити густий дим. 

Нагадаємо, через влучення ракет частина кременчужан залишилася без електрики, на Занасипу припинили гаряче водопостачання та опалення.

У Кременчуці чутно вибухи: працює ППО, екстрені відключення електрики

У Світловодську  нині тривають відновлювальні роботи на об’єктах інфраструктури, вражених ворожими ракетами.

«Друзі, прошу вас бути спокійними. Робимо усе можливе, щоб забезпечити роботу усіх мереж в штатному режимі», - написав Райкович.

Нагадаємо, через масований удар по об'єктах енергосистеми України на Полтавщині введені аварійні відключення споживачів електроенергії. 

Додано: 

 

У Світловодській громаді від ударної хвилі внаслідок удару пошкоджені житлові будинки, повідомили в міській раді. 

Наразі в місті  обстежують об’єкти інфраструктури, закладів приватної та комунальної власності. На місці виявлених пошкоджень складаються акти обстеження. 

 

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: фото ілюстративне, Світловодська міськрада
Теги: війна Світловодськ ракетний удар
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