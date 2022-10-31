Російські ракети влучили в енергетичний об'єкт у Світловодську (додано, фото)

Під час ранкової масованої атаки ракети російської армії поцілили в один з енергетичних об’єктів в районі Світловодська. Як повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович, жертв та постраждалих внаслідок удару немає.
Гучні звуки вибухів, які було чутно близько 8 години ранку у Кременчуці, — саме ці вибухи. Також з різних районів міста можна було побачити густий дим.
Нагадаємо, через влучення ракет частина кременчужан залишилася без електрики, на Занасипу припинили гаряче водопостачання та опалення.
У Кременчуці чутно вибухи: працює ППО, екстрені відключення електрики
У Світловодську нині тривають відновлювальні роботи на об’єктах інфраструктури, вражених ворожими ракетами.
Нагадаємо, через масований удар по об'єктах енергосистеми України на Полтавщині введені аварійні відключення споживачів електроенергії.
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У Світловодській громаді від ударної хвилі внаслідок удару пошкоджені житлові будинки, повідомили в міській раді.
Наразі в місті обстежують об’єкти інфраструктури, закладів приватної та комунальної власності. На місці виявлених пошкоджень складаються акти обстеження.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер