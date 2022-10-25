До 24 листопада закриють рух автомобілів на вулицях Академіка Маслова та Івана Мазепи

До 24 листопада тимчасово закриють рух автотранспорту по вулиці Академіка Маслова (на ділянці від вулиці Гоголя до вулиці Івана Мазепи) та по вулиці Івана Мазепи (від вулиці Академіка Маслова до вулиці Перемоги). Про це повідомила патрульна поліція міста.
Перекриття руху пов’язане із роботами по ліквідації аварійної ситуації на мережах теплопостачання.
Поліція просить водіїв врахувати вищезазначену інформацію при плануванні маршруту.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер