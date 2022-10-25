У Полтаві поліцейський збив 13-річного підлітка

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Патрульний на момент ДТП був не на службі

24 жовтня близько 18.30 у Полтаві поліцейський збив 13-річного підлітка на пішохідному переході на проспекті Миру, що біля зупинки «вул. Головка». Як передає видання «Полтавщина» з посиланням на прессекретаря ТУ ДБР у Полтаві Олександра Білку, за кермом автомобіля знаходився співробітник управління патрульної поліції. Поліцейський на момент ДТП був не на службі та керував власним авто Skoda Fabia.

У результаті аварії хлопця з травмами госпіталізували до місцевої лікарні. У нього діагностували перелом руки та струс головного мозку.

Відомо, що пішохідний перехід, на якому сталася аварія, облаштований світлофором, що перемикається натисканням кнопки.

ДБР здійснює досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).