Віялові відключення: «Укренерго» сьогодні обмежить електропостачання у всіх областях

Сьогодні на всій території України будуть застосовувати віялові відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів
Україна досі ліквідує наслідки масованих обстрілів російською армією енергетичних об'єктів у різних куточках країни. 25 жовтня оператор «Укренерго» знову застосував обмеження постачання електроенергії, тому світло можуть несподівано вимкнути.
Про це стало відомо з повідомлення НЕК «Укренерго» на офіційній сторінці у Facebook.
Оператор повідомляє, що для стабілізації роботи енергосистему був вимушений застосувати графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України.
«Укренерго» закликає споживачів свідомо використовувати електроенергію, а точніше — вимикати потужні електроприлади у пікові години з 6 до 11 ранку та з 17 до 23 вечора, що зменшує ризик перевантаження в мережах та вимушеного застосування обмежень споживачів
ДТЕК також підтвердив інформацію, що розпочав стабілізаційні відключення світла за командою оператора. У Києві та області почалися відключення світла з 9.20 ранку.
Нагадаємо, з 10 жовтня росія здійснює масовані удари ракетами та дронами-камікадзе по цивільній енергетичній інфраструктурі України.
В результаті цих ударів пошкоджено понад 45 об'єктів енергетики.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер