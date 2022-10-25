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Віялові відключення: «Укренерго» сьогодні обмежить електропостачання у всіх областях

Сьогодні, 11:41 Переглядів: 239

 

Сьогодні на всій території України будуть застосовувати віялові відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів

Україна досі ліквідує наслідки масованих обстрілів російською армією енергетичних об'єктів у різних куточках країни. 25 жовтня оператор «Укренерго» знову застосував обмеження постачання електроенергії, тому світло можуть несподівано вимкнути.

Про це стало відомо з повідомлення НЕК «Укренерго» на офіційній сторінці у Facebook.

Оператор повідомляє, що для стабілізації роботи енергосистему був вимушений застосувати графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України.

— Примусові обмеження споживачів електроенергії – повністю контрольований захід, який дозволяє знизити навантаження на електромережі та дає можливість збалансувати роботу енергосистеми, — йдеться у повідомленні.

«Укренерго» закликає споживачів свідомо використовувати електроенергію, а точніше — вимикати потужні електроприлади у пікові години з 6 до 11 ранку та з 17 до 23 вечора, що зменшує ризик перевантаження в мережах та вимушеного застосування обмежень споживачів

— Просимо споживачів свідомо та ощадливо підходити до споживання електроенергії, не вмикати вмережу одночасно два або більше потужних електроприладів, а також за можливості перенести користування деякими з них на нічний період (пральні машини, бойлери, обігрівачі тощо), — звертаються енергетики до українців.

ДТЕК також підтвердив інформацію, що розпочав стабілізаційні відключення світла за командою оператора. У Києві та області почалися відключення світла з 9.20 ранку.

— Ми робимо все можливе, щоб відключення для кожного клієнта тривало не більше, ніж 4 години. Однак воно може повторитися протягом доби, — повідомляють в компанії.

Нагадаємо, з 10 жовтня росія здійснює масовані удари ракетами та дронами-камікадзе по цивільній енергетичній інфраструктурі України.

В результаті цих ударів пошкоджено понад 45 об'єктів енергетики.

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Автор: Віктор Крук
Теги: відключення електроенергії Укренерго світло
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