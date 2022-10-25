На 101 кварталі чоловік наполохав сусідів, бо заснув, лишивши їжу на плиті

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24 жовтня на кварталі 101 чоловік готував їжу, потім заснув, а їжа загорілася. Про це повідомляє Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС.

На початку 18.00 до служби порятунку Кременчука надійшла інформація про те, що на території кварталу 101 в одному із багатоповерхових будинків із вікна 5 поверху йде дим. На місце прибули рятувальники 16 ДПРЧ. За попередньою інформацією, у квартирі знаходився чоловік. Рятувальники за допомогою бензопили та лому відчинили двері, де побачили їжу на плиті, яка почала горіти, та сплячого власника.

Тож, завдяки вчасному сповіщенню, вдалося запобігти нещасному випадку. Рятувальники наполегливо радять не порушувати правила пожежної безпеки у побуті! Залишена без нагляду їжа на плиті провокує пожежу. Пам'ятайте, що не можна залишати їжу, що готується на плиті, без нагляду. Не можна залишати ввімкненими електроприлади та йти з дому. Не можна палити в оселях та викидати недопалки із вікон. Дотримання простих правил безпеки врятує ваше майно від знищення пожежею.

Якщо бачите дим з вікон чи пожежу, негайно телефонуйте за номером 101 до служби порятунку.