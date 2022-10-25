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Кременчужани до кінця війни можуть користуватися простроченими паспортами та посвідками на проживання

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 204

 

Такі документи вважають дійсними під час дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення чи скасування

Українці можуть користуватися документами, термін дії яких закінчився під час воєнного стану, тобто після 24 лютого 2022 року. Це передбачено постановою Кабміну «Деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах воєнного стану», ухваленою вчора, 21 жовтня. Про ухвалення постанови повідомили в Державній міграційній службі.

Відповідно до постанови, під час дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення чи скасування:

  • іноземці та особи без громадянства, крім громадян російської федерації, можуть в’їжджати до України та законно перебувати на її території на підставі посвідки на тимчасове або постійне проживання, термін дії яких закінчився або які підлягають обміну після 24 лютого 2022 року;
  • паспорти громадян України у формі картки, терміни дії яких закінчилися під час війни, та паспорти громадян України зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартки при досягненні 25- чи 45-річного віку (якщо термін вклеювання фотокартки настав у період воєнного стану), є документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.
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Автор: Віктор Крук
Теги: міграційна служба паспорти воєнний стан
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