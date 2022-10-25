Кременчужани до кінця війни можуть користуватися простроченими паспортами та посвідками на проживання

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 204

Такі документи вважають дійсними під час дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення чи скасування

Українці можуть користуватися документами, термін дії яких закінчився під час воєнного стану, тобто після 24 лютого 2022 року. Це передбачено постановою Кабміну «Деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах воєнного стану», ухваленою вчора, 21 жовтня. Про ухвалення постанови повідомили в Державній міграційній службі.

Відповідно до постанови, під час дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення чи скасування: