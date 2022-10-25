Сімейний бізнес: у Полтаві затримали групу з 4 наркоділків

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Під час обшуків слідчі поліції вилучили понад 170 кг макової соломи, прекурсори, мобільні телефони та гроші

Правоохоронці викрили групу наркоділків з 4 полтавців. Фігурантам вже повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи.

Про це повідомляють пресслужба Полтавської обласної прокуратури та Відділ комунікації поліції Полтавщини.

За даними слідства, очолювала групу 55-річна полтавка, яка налагодила постачання до Полтави наркотичної сировини та прекурсорів. До збуту «товару» наркозалежним жінка залучила трьох осіб – свою знайому, її сина та співмешканця.

За повідомленням начальника обласного Управління боротьби з наркозлочинністю Ігоря Поліщука, до протиправної діяльності причетні дві жінки, 55 та 56 років, та двоє чоловіків віком 63 та 36 років.

Підозрюваних затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після збуту наркосировини.

— Під час санкціонованих обшуків, проведених за адресами проживання спільників, слідчі вилучили понад 170 кілограмів макової соломи, прекурсори, мобільні телефони та гроші. Усім чотирьом фігурантам вручили підозри у вчиненні наркозлочинів та використанні кримінальних коштів. За клопотанням Слідчого управління поліції області, погодженим з Полтавською обласною прокуратурою, фігурантам обрано запобіжні заходи — тримання під вартою, — зазначив заступник начальника обласного управління поліції Сергій Рекун.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури повідомляє, що вилучену речовину, зовні схожу на макову солому, а також прекурсори, шприци, мобільні телефони було направлено на експертизу.

На даний час триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.2 ст.307 (Незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб) та ч.2 ст.306 (Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, прекурсорів, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Санкція ч. 2 ст. 306 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

Затриманим повідомлено про підозру за цими статтями КК України.