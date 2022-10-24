Кременчуцькі дизель-поїзди ДПКр-3 можуть поїхати до Польщі

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Їх планують задіяти на ширококолійних напрямках, які мають намір запустити в сполученні Україна-Польща.

«Укрзалізниця» працює над можливістю запуску додаткових поїздів до Польщі по залізницях широкої колії (стандарту 1520 мм), які заходять на територію цієї країни.

Такий висновок можна зробити з повідомлення в Facebook Олександра Шевченка, керівника клієнтського сервісу і комунікацій «Пасажирської компанії» УЗ.

Говорячи про проблему недостатньої пропускної спроможності пасажирських перевезень між Україною і Польщею, Шевченко, зокрема, відзначив, що одне з рішень — це «паралельно розвивати сполучення широкою колією там, де вона ще є, і їхати нашими новенькими якісними спальниками і ДПКр-3».

«Скоро такі новини теж будуть, працюємо над одразу 3 новими сполученнями», — додав він.

Нагадаємо, що за контрактом 2018 року передбачено виготовлення КВБЗ 6 дизель-поїздів нової серії ДПКр-3 для УЗ.

Перший такий состав - ДПКр-3-001 передали УЗ в кінці грудня 2019 року. Другий дизель-поїзд ДПКр-3-002 пройшов випробування в квітні 2021 року. Третій та четвертий, ДПКр-3-003 та ДПКр-3-004, «Укрзалізниця» запустила курсувати, як «Дунайський експрес» Ізмаїл — Одеса у листопаді 2021.