Для дітей вимушених переселенців надійшла гуманітарна допомога у вигляді зимового одягу

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На Полтавщину надійшла партія гуманітарної допомоги від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Як повідомили у Полтавській ОВА, область отримала комплекти дитячого одягу на різні вікові категорії – 2, 3, 5, 7 років. Це – перша партія. Надалі заплановані поставки й на вікову категорію 9 років.

Зазначається, що на 2-3 роки отримали 4300 комплектів, 5 років – 4600, на 7 – 1900.

«У складі одного дитячого комплекту – зимова куртка, шапочка, шарф, рукавички, кілька теплих кофт та штанів і пара водонепроникних чобітків. Всі набори є однотипними, різниця лише у розмірах, в залежності від вікової категорії. Наше завдання – максимально підготуватися до зими. Набори – досить гарні, якісні. Вважаю, батьки й діти будуть задоволені отримати таку допомогу. Чекаємо на подальші доставки», – йдеться в повідомленні.

Зимові дитячі комплекти отримають всі зареєстровані діти внутрішньо переміщених осіб на території Полтавщини, згідно з заявленими потребами територіальних громад. Для цього попередньо в ТГ регіону було зібрано дані про потреби в кількості таких наборів. 21 жовтня їх почали видавати на Машівську та Лубенську територіальні громади.