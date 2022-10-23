На Полтавщині поліцейські склали 5 адмінматеріалів за порушення правил навігації

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 136

На Полтавщині працівники сектору поліцейської діяльності на воді спільно з працівниками Державної лісової охорони Полтавської області 21-22 жовтня провели превентивні рейди на водоймах Полтавської області. За їх результатами склали 5 постанов за ст.117 (Порушення правил користування річковими й маломірними суднами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, з 1 квітня забороняється навігація для маломірних суден на водоймах області, окрім військових і поліцейських. Таке рішення прийняте Полтавською обласною військовою адміністрацією 30 березня (Розпорядження № 37).

У разі ігнорування зазначених заборон правопорушники нестимуть юридичну відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Поліція рекомендує власникам плавзасобів дотримуватись обмежень, передбачених режимом воєнного стану, та не порушувати закон.