У Кременчуці на отримання допомоги від БФ «Карітас Полтава» зареєструвалися 1,5 тисячі ВПО

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БФ «Карітас Полтава» обіцяє надати допомогу для оплати комунальних послуг на опалювальний період 2022-2023 років

Протягом 17-20 жовтня у Кременчуці проводилась реєстрація вимушених переселенців для отримання фінансової допомоги від Благодійного фонду «Карітас Полтава». Допомога у розмірі 16200 грн на одне домогосподарство призначається для оплати комунальних послуг на опалювальний період 2022-2023 років.

Про це ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, усього за 4 дні у Кременчуці зареєструвалися на отримання допомоги від БФ «Карітас Полтава» 1530 сімей вимушених переселенців. Отримати таку допомогу могли лише ті ВПО, які прибули із зон ведення бойових дій після 24 лютого 2022 року, та винаймають житло. Зареєструватися могли не всі переселенці, а найбільш нужденні, хоча список таких категорій був достатньо широкий.

Про умови та категорії ВПО, які могли зареєструватися на отримання допомоги розповів представник БО «БФ «Карітас Полтава» Ігор Журбенко.