До комунальної власності у Кременчуцькому районі повернуть понад 340 га землі водного фонду

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Таке рішення ухвалив суд за позовом Кременчуцької окружної прокуратури

Господарським судом Полтавської області задоволено позовну заяву Кременчуцької окружної прокуратури про повернення з незаконної оренди земельної ділянки водного фонду площею понад 340 га вартістю майже 173 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Вказану землю, розташовану за межами села Келеберда, Кременчуцькою районною державною адміністрацією на 20 років було надано в оренду місцевому товариству для рибогосподарських потреб.

Однак районна державна адміністрація не мала права розпоряджатися земельною ділянкою. На час пред’явлення позову вказані повноваження Земельним кодексом України належали до компетенції обласних державних адміністрацій, а з травня минулого року такими повноваженнями наділені територіальні громади.

З метою відновлення порушених інтересів держави прокуратура звернулася з позовом до суду.

Наразі рішенням суду товариство зобов’язано повернути земельну ділянку до комунальної власності Горішньоплавнівської міської територіальної громади.