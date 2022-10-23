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Райцентр, дідько та мигдаль: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 143

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Ірина Мацко «Мигдаль для серця»

«Мигдаль для серця» - універсальний. Його можуть вживати майже всі люди, за винятком тих, хто, що мають індивідуальну непереносимість душевного тепла або надлишкову увагу до себе. Щоденне вживання 10-15 сторінок «мигдалевих» творів забезпечує організм повноцінним комплексом думок та емоцій, необхідних для відчуття наповненості життя.

Олександр Савчук «Одаричі»

У райцентрі Одаричі все як завжди: свої правила, авторитети та звичаї. Втім, деякі звичаї набагато давніші, ніж люди думають. І коли міліція та «швидка» вже не встигають на виклики, коли відділок переповнений затриманими, а лікарня – хворими, давні сутності беруть своє.

Над закинутими копальнями нависає недобра заграва, у розмірене життя райцентру вривається (чи то пак повертається) той, хто влаштовує жителям пекельну «перевірку» на чесність. Та чи людина він сам? Яка сила ним рухає і які таємниці принишклі в історії цього непримітного містечка?

  
 

Роман Стех «Дідько його знає»

Четверо друзів вирушають разом трохи розвіятися і гарно провести літні вихідні у мальовничих Карпатах. Дібравшись уночі до першої-ліпшої гостини, хлопці залишаються на ночівлю. І все б нічого, аби один із друзів не надибав у шухляді знахідку, яка призначалася не для них. Коли наступного дня за загадкових обставин гине володар знахідки, головний герой Нестор вирішує пролити світло на цей загадковий предмет і незбагненні події, але потрапляє в таку круговерть, де вервечкою трапляються нещасні випадки, викрадення й містика, що ледве залишається живий, адже таємниця пов’язана не лише з олігархічними й високопоставленими особами, у справі фігурує оберіг, що сягає корінням у саме серце трипільської культури.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги бібліотека
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