Райцентр, дідько та мигдаль: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Олександр Савчук «Одаричі»

У райцентрі Одаричі все як завжди: свої правила, авторитети та звичаї. Втім, деякі звичаї набагато давніші, ніж люди думають. І коли міліція та «швидка» вже не встигають на виклики, коли відділок переповнений затриманими, а лікарня – хворими, давні сутності беруть своє.

Над закинутими копальнями нависає недобра заграва, у розмірене життя райцентру вривається (чи то пак повертається) той, хто влаштовує жителям пекельну «перевірку» на чесність. Та чи людина він сам? Яка сила ним рухає і які таємниці принишклі в історії цього непримітного містечка?