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Кременчук, Надзвичайні новини

На Кременчуччині кількість злочинів у порівнянні з довоєнним періодом зменшилась удвічі

Сьогодні, 14:35 Переглядів: 207

 

Ситуація у Кременчуцькому районі в цілому спокійна та контрольована

Оперативна ситуація у Кременчуцькому районі залишається спокійною та контрольованою. Надзвичайних подій та резонансних злочинів за минулу добу не зафіксовано.

Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Вчора громадяни 6 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо одного з них правоохоронці склали адмінпротокол за скоєння домашнього насильства.

За керування автомобілями напідпитку до адмінвідповідальності за статтею 130 КУпАП було притягнуто двох водіїв.

Одну особу було затримано за зберігання та розповсюдження наркотичних речовин. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 309 ККУ.

— Статистика злочинності показує, що наразі фіксується майже удвічі менше злочинів у порівнянні з часом до введення воєнного стану. То ж ситуація цілком контрольована, — зазначив Олег Лєднік.

Він також повідомив, що сьогодні вночі загорілося підвальне приміщення у житловому будинку на вулиці Першотравнева, 1.

— Рятувальників ДСНС своєчасно прибули та погасили пожежу. Постраждалих немає, — додав Олег Лєднік.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА злочин пожежа ДСНС
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