На Кременчуччині кількість злочинів у порівнянні з довоєнним періодом зменшилась удвічі

Оперативна ситуація у Кременчуцькому районі залишається спокійною та контрольованою. Надзвичайних подій та резонансних злочинів за минулу добу не зафіксовано.
Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Вчора громадяни 6 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо одного з них правоохоронці склали адмінпротокол за скоєння домашнього насильства.
За керування автомобілями напідпитку до адмінвідповідальності за статтею 130 КУпАП було притягнуто двох водіїв.
Одну особу було затримано за зберігання та розповсюдження наркотичних речовин. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 309 ККУ.
Він також повідомив, що сьогодні вночі загорілося підвальне приміщення у житловому будинку на вулиці Першотравнева, 1.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер