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Кременчук, Культура, Кременчук

Які музеї Полтавщини проводять безкоштовні екскурсії для переселенців

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 283

 

Троє музеїв відкрили свої двері 

Музейні заклади обласного підпорядкування – Історико-культурний заповідник «Більськ», Полтавський краєзнавчий музей імені В. Кричевського, Національний музей-заповідник М.В. Гоголя – продовжують проводити безкоштовні (за умови наявності відповідного посвідчення) екскурсії та інші тематичні заходи для ВПО. Про це повідомила заступник голови Полтавської обласної військової адміністрації Катерина Рижеченко.

- Екскурсійні гуру знають, чим здивувати, надихнути, емоційно розвантажити і дорослих, і дітей, які з вимушених обставин покинули рідні домівки й переїхати на Полтавщину, – зауважила Катерина Рижеченко, – знайте, музейні заклади гостинно чекають на вас та ваших діток! І допоможуть пізнати всю неповторність Полтавського краю! А осінь додасть до відпочинку зелено-золотих барв! Все є Україна!.

Телефони для довідок: 

  • Історико-культурний заповідник «Більськ»: (099) 057 52 74.
  • Полтавський краєзнавчий музей імені В. Кричевського: (050) 801 62 96.
  • Національний музей-заповідник М.В. Гоголя: (050) 69 70 178.
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Автор: Альона Душенко
Теги: музей переселенці ВПО
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