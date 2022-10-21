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Як змінилися зарплати в Полтавській області у воєнний час

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 502

 

Кількість громадян, що отримують заробітну плату менше мінімальної, зросла за шість місяців нинішнього тривожного року майже на 40%

Війна змусила змінити всі сфери суспільного життя. Деякі з українських міст зазнали катастрофічних руйнувань, а їхні мешканці опинились на межі гуманітарної катастрофи. Ситуація на ринку праці теж різко погіршилась, адже обмежилися можливості людей щодо працевлаштування, тисячі громадян змінили місце проживання. У результаті виникла надзвичайна напруга із наповненням державного бюджету і пенсійного бюджету зокрема. Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області.

Полтавщина, хоч і вважається відносно тихим регіоном, не стала винятком – в області суттєво зменшилась кількість офіційно працевлаштованих осіб і значно збільшилася кількість найманих працівників із зарплатою менше мінімальної.

Аналіз, проведений працівниками Пенсійного фонду області за останніми статистичними даними, що надійшли до реєстру застрахованих осіб, свідчить, що кількість офіційно працевлаштованих громадян, які зі своїх зарплат сплачують внески до пенсійного бюджету, за пів року зменшилася на 15,3 тис. осіб. Втішає те, що на даний час спостерігається незначна стабілізація цього соціально важливого показника і навіть позитивна динаміка.

Разом з тим кількість громадян, що отримують заробітну плату менше мінімальної, зросла за шість місяців нинішнього тривожного року майже на 40% – з 40,8 тис. до 56,7 тис. осіб.

У Головному управлінні прослідкували ще й динаміку зниження рівня заробітних плат на підприємствах з різними видами економічної діяльності. Як виявилося, найбільше зменшення — майже на третину — спостерігається на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 4,9 тис. грн до 13,5 тис. грн). Відчутно вплинула соціально-економічна криза і на підприємства з професійної, наукової та технічної діяльності — їх працівники стали одержувати, в середньому, на 4,4 тис. грн менше, тому зарплати знизилися до 12,5 тис. грн.

 

Наразі лідером по зарплатах в області зокрема і в Україні в цілому є підприємства державного управління й оборони, а також з обов’язкового соціального страхування. На таких підприємствах заробітна плата не зменшилася, а, навпаки, зросла на 54,1%, або на 9,3 тис. грн, і є найвищою на Полтавщині — 26,5 тис. грн.

Підприємства добувної промисловості й розроблення кар’єрів, які займали першу сходинку по зарплатах у грудні 2021 року, змістилися на друге місце. На цих підприємствах наймані працівники отримують, в середньому, 20,2 тис. грн, хоча й зарплати зменшилися на 674 грн.

Що залишилося незмінним на регіональному ринку праці, — так це аутсайдери по зарплатах, якими є підприємства з тимчасового розміщення й організації харчування. На жаль, зарплати у цій сфері зменшилися ще більше — з 6,9 тис. до 6,4 тис. грн.

Беззаперечно, ключове завдання держави в умовах сьогодення — це оборона країни та відсіч військ окупанта. Проте, попри складнощі із наповненням державного бюджету та необхідність спрямування величезного ресурсу на потреби національної безпеки та оборони, держава продовжує виконувати зобов’язання з виплати пенсій та допомог соціально вразливим верствам населення. Крім того, започатковуються нові види допомог для тих людей, які найбільше постраждали від війни, перебували в зоні бойових дій та змушені були покинути свої домівки.

Отже, в складних умовах воєнного стану роботодавці, які вважають себе відповідальними, не уникатимуть сплати податків і соціальних внесків.

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Автор: Альона Душенко
Теги: зарплата
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