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Кременчук, Культура, Полтавщина

У Полтаві відкрилася виставка знищеної та захопленої техніки рашистів

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 105

 

Виставку можна побачити у Полтавському музеї важкої бомбардувальної авіації

У Полтавському музеї важкої бомбардувальної авіації, що є філією Національного військово-історичного музею України, презентували виставку  «Горить палає техніка ворожа – Україна переможе!». За інформацією Полтавської ОДА, знищену та захоплену ЗСУ рашистську військову техніку привезли з Тростянця, Охтирки, Київщини та Гадяча.

Танк, гаубиця, бойова машина піхоти, бронетранспортер, гелікоптер, хвостова частина літака Су-25СМ, які нищили українські міста, виставили на території музею. Загалом майже 10 експонатів. Також представлені в експозиції й каски, шапки, форма, сухі пайки орків. Усі експонати передали військові. Техніку з Сумщини привезли за ініціативи директора закладу Віктора Дейнеги. Окремо презентували стенд з марками, які присвячені російсько-українській війні.

Хвостова частина літака Су-25СМ – це перший експонат знищеної техніки, який показали в Києві. Літак належав до 18-го полку штурмової авіації Повітряно-космічних сил російської федерації. Був збитий українськими військовими 2 березня під Макаровим (Київська область).

У презентації взяв участь народний артист України Володимир Талашко, який знімався в фільмі «У бій ідуть тільки «старики». Він прожив під окупацією під Київщиною та втратив власний будинок.

Експозицію можна переглянути в Музеї важкої бомбардувальної авіації щоденно з 10.00 до 17.00.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: музей авіації Полтава техніка виставка
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