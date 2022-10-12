Кременчуцька РВА: до кінця тижня в Чечелево виконають термінові роботи по ремонту будинків

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 451

Комісія з проведення технічного обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій, завершує оцінку та документування руйнувань внаслідок вибуху ракети у селі Чечелеве 10-го жовтня. Наразі триває розбір завалів, а до кінця поточного тижня планується завершити найбільш невідкладні роботи в пошкоджених будинках.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він зазначив, що внаслідок масованих ракетних обстрілів території України 10-го жовтня серед постраждалих були й мешканці села Чечелево.

Внаслідок вибуху ракети в селі пошкоджені житлові будинки та господарські будівлі 62-х домоволодінь. Один будинок, де проживало п’ятеро людей, повністю зруйнований — його відновлення неможливе.

— Наслідки вибуху ракети в Чечелево зараз ліквідують працівники двох комунальних підприємств Кам’янопотоківської громади, 15 бійців добровольчого формування територіальної громади та волонтери з-поміж небайдужих місцевих жителів, — повідомив Олег Лєднік.

За його словами, розбір завалів, опис та оцінка пошкодженого майна потрібний для компенсації нанесеної людям шкоди та визначення кількості будівельних матеріалів, потрібних для проведення ремонту пошкоджених будинків.

Олег Лєднік назвав попередню кількість того, що потрібно терміново замінити:

1384 шиферин,

219 дерев’яних вікон,

94 пластикових вікон,

26 вхідних дверей.

— Ця цифра не остаточна, адже обстеження будівель та їх пошкоджень продовжується. Електро та газопостачання в селі відновлено, — зазначив Олег Лєднік.

Він повідомив, що вчора було проведено засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Кам’янопотоківської територіальної громади на якій в Чечелево офіційно визнана надзвичайна ситуація. Це дає можливість залучити на її ліквідацію та компенсацію шкоди жителям кошти з інших статей бюджету територіальної громади. Сьогодні відбудеться засідання районної комісії, після чого можна буде звертатися до обласної військової адміністрації для виділення коштів з Резервного фонду обласного бюджету.

- Остаточну суму, яка потрібна та буде виділена з місцевого та обласного бюджетів наразі обраховують. Але очікувати цих грошей ми не будемо. Сьогодні відбудеться нарада, на якій вирішимо усі питання щодо проведення ремонтних робіт. Матеріали будемо брати під гарантійні листи з їх оплатою після виділення коштів. Поки дозволяють погодні умови треба виконати усі роботи по ремонту покрівель та вікон. Завдання – першочергові роботи завершити до кінця поточного тижня, — зазначив Олег Лєднік.

Він додав, що безпосередньо роботу в Чечелево координує голова Кам’янопотоківської територіальної громади Анна Самойлюк.

- На даний час Анна Самойлюк організувала ефективну роботу на місці. Якщо виникає потреба у вирішенні якихось питань, то я одразу підключаюсь. Ми усі маємо зараз допомагати постраждалим мешканцям Чечелево. Тільки разом, проявляючи небайдужість, ми можемо вистояти та виграти цю війну, — зазначив начальник Кременчуцької РВА.

Нагадаємо, внаслідок вибуху ракети 10 жовтня легку контузію отримали три людини. Від госпіталізації вони відмовилися. У зв’язку з масованими ракетними обстрілами до кінця тижня усі навчальні заклади в Україні та в Кременчуці переведені в режим онлайн.