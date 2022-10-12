Кременчуцька РВА: до кінця тижня в Чечелево виконають термінові роботи по ремонту будинків

Комісія з проведення технічного обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій, завершує оцінку та документування руйнувань внаслідок вибуху ракети у селі Чечелеве 10-го жовтня. Наразі триває розбір завалів, а до кінця поточного тижня планується завершити найбільш невідкладні роботи в пошкоджених будинках.
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Він зазначив, що внаслідок масованих ракетних обстрілів території України 10-го жовтня серед постраждалих були й мешканці села Чечелево.
Внаслідок вибуху ракети в селі пошкоджені житлові будинки та господарські будівлі 62-х домоволодінь. Один будинок, де проживало п’ятеро людей, повністю зруйнований — його відновлення неможливе.
За його словами, розбір завалів, опис та оцінка пошкодженого майна потрібний для компенсації нанесеної людям шкоди та визначення кількості будівельних матеріалів, потрібних для проведення ремонту пошкоджених будинків.
Олег Лєднік назвав попередню кількість того, що потрібно терміново замінити:
Він повідомив, що вчора було проведено засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Кам’янопотоківської територіальної громади на якій в Чечелево офіційно визнана надзвичайна ситуація. Це дає можливість залучити на її ліквідацію та компенсацію шкоди жителям кошти з інших статей бюджету територіальної громади. Сьогодні відбудеться засідання районної комісії, після чого можна буде звертатися до обласної військової адміністрації для виділення коштів з Резервного фонду обласного бюджету.
Він додав, що безпосередньо роботу в Чечелево координує голова Кам’янопотоківської територіальної громади Анна Самойлюк.
Нагадаємо, внаслідок вибуху ракети 10 жовтня легку контузію отримали три людини. Від госпіталізації вони відмовилися. У зв’язку з масованими ракетними обстрілами до кінця тижня усі навчальні заклади в Україні та в Кременчуці переведені в режим онлайн.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер