Лише 9 кременчужан вчора щепилися від COVID-19

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 200

Ще менше, ніж у понеділок

Вчора, 11 жовтня, у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 9 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Усі дев'ятеро отримали 1 бустерну дозу.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали – 117 199;

2 дози отримали – 115 704;

додаткову дозу отримали – 63;

1 бустерну дозу отримали – 25 509;

2 бустерні дози отримали – 705.

Сьогодні, 12 жовтня, у Кременчуці продовжують проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen з 9.00 до 17.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Павлова, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Генерала Манагарова, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Нагадуємо, що 11 жовтня лише 12 кременчужан щепилися від COVID-19.