«Приємно розпочати сезон з 2 шатаутів»: непробивний голкіпер «Кременчука» Кирило Кучер

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 170

Воротар розповів про атмосферу в команді та очікування від сезону

Непробивний голкіпер хокейного клубу «Кременчук» Кирило Кучер у матчі з «Соколом» оформив «шатаут». На другий матч поспіль Кирило на куражі знову залишив свої ворота в недоторканності.

25-річний воротар поповнив лави «Кременчука» цього сезону. Кирило Кучер розпочав свою професійну кар’єру у «Білому Барсі». Після трьох сезонів перейшов до «Краматорська», проте не дограв сезон через повномасштабний наступ росії.

- Кириле, як тобі надійшла пропозиція поповнити лави «Кременчука»?

- Мені подзвонив тренер та запропонував виступати за ХК «Кременчук». Нічого особливого не було, зійшлись на умовах та я не довго думаючи поїхав на збори.

- Як загалом оцінюєш старт чемпіонату для нашої команди?

- На мою думку, початок сезону вийшов не поганий, ми виконали тренерські настанови. Наша задача була перемогти в обох матчах, й ми це зробили. В цілому задоволений результатом та співпрацею команди.

- Очікував, що вдасться оформити підряд два шатаути? Який у тебе особистий рекорд?

- Не очікував, бо намагаюсь не думати про таке. Завжди виходжу на лід з думкою, що треба зробити все, щоб допомогти команді перемогти. Але не буду приховувати, було приємно розпочати сезон з 2 шатаутів. Дякую за це команді. Хлопці гарно допомогли біля своїх воріт. Наскільки я пам'ятаю рекорд з «Білим Барсом» був останній, це було 3,5 гри без пропущених шайб.

- Чи важко виходити на поле коли не знаєш суперника? Адже зараз склади всіх команд повністю оновилися?

- Майже всіх хлопців в Лізі я вже знаю, бо всі ми зустрічались на льоду. Тому якогось хвилювання не було. Так, склади команд нові, але ми були впевнені у своїх силах.

- Які очікування від домашньої гри з харків’янами? Чи аналізували їх гру?

- Ми серйозно готуємось до цієї гри, адже це перша домашня гра. Прикладемо всі зусилля, щоб перемогти в цій зустрічі.

- Яка зараз атмосфера в команді? Чи є лідери які підтримують у роздягальні, можливо сформувалися свої «хороший та поганий поліцейський», типу батіг та пряник?

- Атмосфера гарна, всі задоволені першими іграми. Молоді хлопці набрались впевненості, більш досвідчені допомагають адаптуватись в дорослому хокеї. В нашій команді немає «дідівщини», ніхто не дивиться на вік, та всі спілкуються на одному рівні. Пожартувати в роздягальні може кожен. А батіг та пряник роздає тренерський штаб.

- На жаль, зараз ігри проходять без вболівальників. Чи важко грати при порожніх трибунах? Наскільки важлива підтримка рідних?

- При порожніх трибунах грати дійсно важко. Немає адреналіну, емоцій та підтримки які ми отримували від вболівальників до війни.

Але це зараз не найважливіше. Головне це перемога, заради якої працюють хлопці в ЗСУ. Хотів би саме їм подякувати, що зараз ми маємо змогу грати в хокей.

- Чим захоплюєшся крім хокею?

- Щодо вільного часу та фільмів, дуже полюбляю Всесвіт DC, як дивитися фільми й серіали, так і читати комікси. Найбільше можу порадити вболівальникам трилогію Темного Лицаря та Лігу Справедливості Зака Снайдера.