11 жовтня на Ярмарковій стався вибух у цистерні: загинув зварювальник

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11 жовтня близько 16.00 у Кременчуці на вулиці Ярмарковій під час зварювальних робіт в автоцистерні стався вибух газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Зварювальник отримав смертельну травму. Для ліквідації наслідків залучалось чергове відділення 16 ДПРЧ, рятувальники та медики витягли тіло з автоцистерни.

За інформацією Кременчуцького районного управління поліції, смертельну травму отримав 36-річний мешканець Кременчуцького району, робітник місцевого приватного підприємства.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Обставини та причини загибелі чоловіка з’ясовує слідство.