У лікарні «Кременчуцька» відремонтують частину даху за 1,42 млн гривень

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Департаменту охорони здоров'я для лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» виділили 1,42 млн гривень Кременчуцької міськради на проведення капітального ремонту частини покрівля даху у лікарні «Кременчуцька».

Відповідне рішення виконавчого комітету затвердила Кременчуцька міськрада на позачерговій сесії 7 жовтня 2022 року (саме рішення — від 5 жовтня), документ є у розпорядженні редакції.

Нагадаємо, у вересні 2022 року зі стабілізаційного фонду Кременчуцької міськради виділили 470,3 тис. гривень на оплату робіт з термомодернізації будівлі «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька».