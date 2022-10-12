На Полтавщині під час пожежі угорів чоловік - поліція встановлює обставини його загибелі

Про пожежу в приватному будинку в селі Крячківка Пирятинської територіальної громади Лубенського району відділення №1 у Пирятині повідомили 12 жовтня близько 9.00 працівники ДСНС.

За даним фактом слідчими поліції, за процесуального керівництва Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини події.

— Шановні мешканці Полтавщини!

Закликаємо суворо дотримуватися правил експлуатації електроприладів та нагрівальних пристроїв, а також виключити факти використання несправних чи саморобних приладів, бо це може призвести до пожежі та загибелі людей. Також рекомендуємо ретельно обстежити пічне та газове опалення з метою безпечного їх використання.

Бережіть себе, та тих, хто поруч! - звертається поліція до мешканців області.