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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині під час пожежі угорів чоловік - поліція встановлює обставини його загибелі

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 174

 

Надзвичайна подія сталася у Лубенському районі

Про пожежу в приватному будинку в селі Крячківка Пирятинської територіальної громади Лубенського району відділення №1 у Пирятині повідомили 12 жовтня близько 9.00 працівники ДСНС.

— Отримавши повідомлення, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції Пирятинщини та рятувальники. Попередньо слідчим вдалося встановити, що під час пожежі у житловому будинку помер 66-річний власник домогосподарства. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу. Наразі спеціалісти встановлюють причину пожежі, — йдеться у повідомленні Відділу з комунікації поліції Полтавщини.

 

За даним фактом слідчими поліції, за процесуального керівництва Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини події. 

— Шановні мешканці Полтавщини!

Закликаємо суворо дотримуватися правил експлуатації електроприладів та нагрівальних пристроїв, а також виключити факти використання несправних чи саморобних приладів, бо це може призвести до пожежі та загибелі людей. Також рекомендуємо ретельно обстежити пічне та газове опалення з метою безпечного їх використання.

Бережіть себе, та тих, хто поруч! - звертається поліція до мешканців області.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини пожежа ДСНС загибель
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