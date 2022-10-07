12 жовтня у Кременчуці пройде благодійний марафон: кошти передадуть на потреби ЗСУ

12 жовтня о 16.00 у сквері за дитячим садком №79 відбудеться благодійний марафон «В ігри веселі граємо – ЗСУ допомагаємо» за участю вихователів дошкільного закладу. Про захід повідомила організаторка Вікторія Петренко.
У програмі:
Вилучені кошти передадуть ЗСУ у рамках акції від Національного банку України «Смілива гривня». Крім того, охочі зможуть передати малюнки, поробки дітей, продукти та засоби гігієни нашим воїнам.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер